Diamantring: Shiffrin und Kilde haben sich verlobt

Rückschläge in diesem Winter

Seit über drei Jahren sind Shiffrin und Kilde offiziell ein Paar. Immer wieder geben sie Millionen Fans Einblicke in ihre Welt – und gehen auch gemeinsam durch schwere Zeiten. Beide Ski-Superstars verletzten sich in diesem Winter. Shiffrin erholte sich nach wenigen Wochen wieder, feierte bei ihrer Rückkehr in Åre gleich einen Sieg. Kilde traf es deutlich härter. Der Norweger saß nach seinem Sturz in Wengen lange Zeit im Rollstuhl. Wann und ob er in den Weltcup zurückkehren wird, ist offen.