Titel in Charleston! Collins nicht zu stoppen

Danielle Collins ist in ihrer letzten Profi-Saison auf der Tennis-WTA-Tour aktuell nicht zu stoppen. Die US-Amerikanerin fertigte am Sonntag im Finale des mit 922.573 Dollar dotierten Sandplatz-Event in Charleston die als Nummer vier gesetzte Russin Daria Kasatkina mit 6:2,6:1 ab, feierte den 13. Matchsieg in Folge und nach dem Masters-1000-Triumph in Miami den nächsten Turniersieg.