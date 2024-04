„Beraubt“: United-Fans toben nach dieser Szene

„Wie eine Niederlage“

Da hatte Liverpool wohl ziemlich viel Glück, noch einen Punkt in Manchester errungen zu haben. „Es fühlt sich an wie eine Niederlage, wir hatten so viele Chancen“, war Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk nicht zufrieden. Sein Coach sah das differenzierter. „Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Aber was mich betrifft, so haben wir jetzt einen Punkt mehr als vorher“, sagte Klopp.