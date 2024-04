ManUnited gegen Liverpool ab 16.30 Uhr LIVE

„Alle Spiele sind jetzt anders“

Das Gastspiel im Old Trafford wird für den Tabellenführer besonders schwer, vor drei Wochen setzte sich ManUnited in einem packenden FA-Cup-Viertelfinale mit 4:3 nach Verlängerung durch. „Ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal vor einer ähnlichen Herausforderung stehen werden, alle Spiele sind jetzt anders, vor allem das nächste“, betonte Klopp. Der Tabellensechste aus Manchester will sich nach dem bitteren 3:4 im Auswärtsspiel gegen Chelsea am Donnerstag, als Cole Palmer die Partie mit zwei Toren in der 100. und 101. Minute zugunsten der Londoner noch drehte, rehabilitieren.