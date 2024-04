Nach zehn Jahren: Wesner nicht mehr Weltmeisterin!

Wem die serbische Boxerin Nina Pavlovic im Wiener Hotel InterContinental noch kein Begriff war, bei dem stellte sich die 26-Jährige gleich vor: Nach wenigen Sekunden schickte sie Nicole Wesner mit einem Haken in die Seile. Auch in Runde zwei schwankte Wesner kurz, ehe die 46-Jährige in Runde drei erstmals ein Zeichen setzte und sich an die unkonventionelle Art ihrer Gegnerin zu gewöhnen schien.