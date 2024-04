Nach Nazi-Wirbel: Nummer 4 auf DFB-Trikot geändert

Rückennummer 44 erinnerte an Runen der SS

Am vorigen Wochenende hatten der Sportartikel-Hersteller Adidas und der DFB den Verkauf der Trikots angepasst. Die Rückennummer 44 erinnerte in der alten Gestaltung an die Runen der Schutzstaffel SS aus der Zeit des Nationalsozialismus.