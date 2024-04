Das Derby ist nur für den „Kleinen“ speziell

„Güssing war anders“

Käferle will einfach den entscheidenden Schritt in die Play-offs machen, glaubt aber, dass das Spiel für den Gegner einen höheren Stellenwert hat: „Wenn ich mir ihre anderen Partien ansehe, wie sie oft nach ein, zwei Viertel wegbrechen, dann kitzeln sie gegen uns schon immer noch etwas mehr raus.“ Für ihn selbst dennoch nicht vergleichbar mit den legendären Duellen einst mit Güssing: „Dort wartete ein wahrer Hexenkessel, gab’s für Gästefans nur wenige Plätze – beides ist in Eisenstadt nicht der Fall. Im Gegenteil, da war letztens sogar ein ganzer Fanbus von uns dabei.“ Wird diesmal wohl ähnlich sein, will man doch den Viertelfinaleinzug feiern.