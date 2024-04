Nach Auslosung lebt Traum vom EM-Viertelfinale

„Unser Ziel ist, Leistungen wie in der Quali auf den Platz zu bringen. Dann werden auch die Ergebnisse passen, davon bin ich überzeugt“, meinte Scherb nach der Auslosung zur „Krone“. Die Dänen kennen die Österreicher bereits aus der Quali, da gab’s nach Zwei-Tore-Rückstand noch ein Unentschieden (2:2). Das letzte Duell dieses Jahrgangs mit Kroatien ist ebenfalls nur ein Jahr her, bei einem „Development Turnier“ siegte Österreich 4:1. Wales ist der (noch) Unbekannte in dieser Gruppe.