Globale Lebenserwartung trotz Pandemie gestiegen

Große regionale Unterschiede

Die weltweite Lebenserwartung sank zwischen 2019 und 2021 infolge von Corona-bedingten Todesfällen um 1,6 Jahre. Es gab jedoch deutliche regionale Unterschiede: In Südostasien, Ostasien und Ozeanien verringerte sich die Lebenserwartung aufgrund von Covid nur um 0,4 Jahre, während sie in Lateinamerika und der Karibik mit einem Rückgang von 3,6 Jahren am stärksten betroffen war.