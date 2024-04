Lokale, über die man spricht: Seejungfrau Jois

Eine weitläufige Terrasse an einer ruhigen Bucht, das Wasser des Neusiedler Sees (Bgld.) glitzert im Sonnenlicht. Die Segeljachten ruhen noch aufgebockt an Land, doch die Stimmung in der SEEJUNGFRAU JOIS lässt bereits die Vorfreude auf Sommer und Strandvergnügen erspüren. Das Lokal wurde kurz vor Anbruch der Winterpause neu übernommen. Nach ein paar Umbauarbeiten haben Markus Blach und Josef Gaupmann, die davor im Nachbarort Breitenbrunn die Windsbraut führten, jetzt die Saison eröffnet. Wenn das Leben am See so richtig anläuft, müssen hier höchst unterschiedliche Bedürfnisse befriedigt werden: Radler kommen zum Jausnen, Badegäste suchen Erfrischung, Cabriofahrer wollen lässig mit einem Cocktail in der Hand gesehen werden, Binnensee-Nautiker vertäuen ihre Barken am Steg.