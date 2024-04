Football-Export Bernhard Raimann auf Heimatbesuch

In der US-amerikanischen Football-Profi-Liga NFL sorgt Bernhard Raimann für Furore. In der abgelaufenen Saison war er auf seiner Position als Offensive Tackle in der Regular Season der zweitbeste Spieler der Liga. Bei seinem kurzen Besuch in der Heimat traf die „Krone“ ihn und Ehefrau Calli zum Gespräch über Football, Statussymbole, Hunde, Hasen und Igel.