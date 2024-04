Cobra rückte mit Rammbock gegen Betrugs-Banker an

Bankgeschäfte beruhen auf Vertrauen. In einer Kärntner Stadt wird dieses aber ordentlich erschüttert – denn binnen kurzer Zeit gab es gleich vier(!) spektakuläre Fälle, in denen Kunden von Bankern um ihr Geld oder in große Verlegenheit gebracht wurden. Insgesamt soll ein Millionenschaden entstanden sein.