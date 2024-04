Tauche ein in die Welt von „Dragons Dogma“

Das bietet das neue Action-RPG von Capcom

Dragon’s Dogma 2 ist ein Story-getriebenes Action-RPG, das Spieler als Erweckte, deren Herz von einem Drachen gestohlen wurde, in eine immersive Fantasywelt befördert. Sie führen eine Gruppe von bis zu vier KI-Kompagnons, Vasallen genannt, an, darunter ein individuell erstellter Hauptvasall und bis zu zwei weitere Begleiter, die offline oder von anderen Spielern online rekrutiert werden können. Das Setting des Sequels bietet eine Rückkehr in die üppig bewachsenen Hügel und Ebenen des ersten Dragon’s Dogma™ sowie der Erweiterung Dark Arisen, in einer parallelen Welt mit zwei Nationen, die unterschiedlich mit der Bedrohung durch Drachen umgehen.