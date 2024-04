Steirerin (87) will ihr Vermögen zurück haben

Alleinstehend, wissbegierig und mit einem großen Herz für Tiere ausgestattet – so könnte die 87-jährige Valentina Leopold (Name geändert) aus Hausmannstätten beschrieben werden. Einen Teil ihres beträchtlichen Vermögens von mehreren 100.000 Euro will die Rentnerin an Tierschutzvereine spenden, so wie sie es auch schon in der Vergangenheit pflegte zu tun. Doch seit etwa zwei Jahren ist das nicht mehr möglich, denn ihr wurde nach einem Sturz in ihrem Haus eine Erwachsenenvertreterin zur Seite gestellt. Auf ihr Geld hat sie nun keinen Zugriff mehr und bekommt lediglich monatliches Taschengeld.