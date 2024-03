Später Saisonstart als Olympia-Vorgeplänkel

Fast fünf Monate ohne Wettkampf

„Wir haben jetzt fast fünf Monate lang keine Regatta mehr absolviert – aber dafür richtig hart trainiert“, erzählt der Oberösterreicher Lukas Haberl, der mit der Neusiedlerin Tanja Frank mit Platz vier bei der EM im November in Portugal das Oympia-Nationenticket für Österreich löste. Womit die beiden aktuell in der internen Quali für die Spiele gegenüber Laura Farese/Matthäus Zöchling vom UYC Neusiedler See auch die Nase vorne haben. „Diese Regatta ist eine Standortbestimmung“, weiß Frank, dass das „Vorgeplänkel“ zum heißen Duell ums Olympiaticket vor Palma de Mallorca beginnt.