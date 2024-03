Rapids Lang: Die Premiere weckt Lust auf mehr

Goldtor im November

In Blickrichtung EURO haben Querfeld und Lang wie Hedl, Grüll und Burgstaller noch Außenseiter-Chancen auf einen Kaderplatz. Matthias Seidl hat sogar gute Chancen. Lang sagt: „Klar ist es der Traum eines jeden Kickers, dabei zu sein. Doch ich zerbreche mir darüber nicht den Kopf, werde noch einige Chancen haben, bei einem großen Turnier mitspielen zu dürfen.“ Mit starken Leistungen für Rapid will sich der 13-fache U21-Teamspieler dafür empfehlen. Auch am Sonntag, wenn Lang beim Ex-Klub Hartberg aufläuft. Beim letzten Erfolg der Oststeirer über Rapid war er im November noch der 1:0-Goldtorschütze: „Ich freue mich auf die früheren Kollegen, bin mit Donis Avdijaj oder Domi Prokop in Kontakt.“ Klar visiert Lang drei Punkte an: „Ich habe noch kein Spiel mit Rapid verloren. Dabei soll es bleiben!“