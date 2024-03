Alkolenker landeten mit ihren Autos auf dem Dach

Zu tief ins Glas geschaut haben zwei Lenker in Tirol vor Fahrtantritt am Freitag. Sowohl in Fließ (Bezirk Landeck) als auch in Grän (Bezirk Reutte) landeten die Pkw-Lenker nach einem Unfall mit dem Fahrzeug auf dem Dach. Einer der beiden floh von der Unfallstelle, konnte aber gefunden werden.