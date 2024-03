Bayern-Flop: „Durfte nicht zeigen, was ich kann“

Im Jänner 2023 schloss sich der ehemalige Ajax-Verteidiger dem FC Bayern an. Viel Spielzeit erhielt er in seinem halben Jahr an der Isar allerdings nicht. Nur 157 Spielminuten wurden es am Ende. „Man muss ehrlich sein: Ich habe nicht so viel gespielt, um wirklich zu zeigen, was ich kann. Das war ihre Entscheidung und meine Aufgabe, diese Rolle zu akzeptieren“, resümiert Blind bei „ran“.