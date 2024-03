„Kontinuität macht sich bezahlt“

Leicht hatte er es nach seinem Amtsantritt zunächst nicht. In den ersten fünf Runden schauten für Geheimfavorit Marchfeld in der Fußball-Ostliga nur zwei Zähler heraus. Da wurde die Kritik immer lauter, forderten viele die Beurlaubung von Trainer Hannes Friesenbichler. „Wir hatten extrem viel Pech“, blickt Friesenbichler zurück, „der Verein hielt mir aber immer den Rücken frei, blieb ruhig.“ Und machte damit offenbar alles richtig. Denn Marchfeld kletterte in der Tabelle Schritt für Schritt nach oben, ist seit sechs Liga-Partien ungeschlagen, feierte zuletzt drei Siege am Stück. „Kontinuität macht sich am Ende halt oft bezahlt“, zwinkert der Coach, „es dauerte eine Zeit, bis die Jungs meine Spielidee verinnerlichten.“