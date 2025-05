Klarer Anstieg: Öfter endet der Wasserspaß tödlich

Tödliche Badeunfälle steigen an

Der Wasserspaß wird damit allzu oft ein tödlicher: Ertranken in Niederösterreich 2019 acht Personen, waren es 2022 und 2023 je neun. Im Vorjahr registrierte das KFV bereits 14 tödliche Badeunfälle. Und auch heuer rechne man mit deutlichem Anstieg der Ertrinkungsgefahr, sobald die Wassertemperaturen steigen. Fehlender Unterricht, mangelnde Infrastruktur und zu wenig Erfahrung in der Familie sind Hauptgründe für die schlechten Schwimmkenntnisse, heißt es in der Studie des KFV.