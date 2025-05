Gars hat riesigen Fußball, der nicht rollen kann

„Für uns war sofort klar, dass wir dieses außergewöhnliche Projekt unterstützen – als Zeichen für Zusammenhalt und Kreativität in der Region“, betont Rochla. Der überdimensionale Fußball sei nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch ein Symbol dafür, was möglich wäre, wenn kreative Ideen auf engagierte Umsetzer treffen. „Wenn Ideen rollen, können Großtaten entstehen – der größte Fußball Österreichs steht jetzt in Gars am Kamp!“, lacht der Geschäftsführer.