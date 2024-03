Nach klaren Worten nimmt „Werkl“ langsam Fahrt auf

Nicht nur im Titelkampf geht‘s heiß her, auch der Abstiegskampf ist hoch spannend. Vor allem, nachdem Schlusslicht Frauental zuletzt den Vorletzten Gnas besiegte und den Abstand auf vier Punkte verkürzte. Die Weststeirer wollen heute gegen Heiligenkreuz nachlegen. „Die Stimmung im Team war trotzdem nie schlecht. Keiner hat resigniert“, so Frauentals Sportchef Patrick Oswald. Geholfen habe eine Analyse der Lage: „Die Qualität hat im Herbst nicht gepasst, wir haben das mit entsprechenden Gesprächen geändert. Wenn wir so auftreten wie gegen Gnas, bin ich optimistisch, dass wir einen Lauf starten und den Abstiegskampf offen halten.“