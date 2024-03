Ist das Auto immer noch ein Statussymbol?

In beiden Fällen, welche es in jeder Nachbarschaft zur Genüge gibt, haben wir es mit finanziellen Statussymbolen zu tun, die einen finanziellen Status nur vorgaukeln sollen, um damit Ansehen und Vorteile bei der Umwelt zu erwirken. Und trotzdem: Noch lächerlicher als diese beide Genannten sind jene tatsächlich Reichen, die ihren Reichtum in Form von Statussymbolen in allen käuflichen Formen vor sich hertragen und -fahren – ganz einfach, weil sie glauben, dass man auch als Reicher seinen Status wie jene Erstgenannten demonstrieren muss.