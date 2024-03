Amazon pumpt Milliarden in KI-Start-up Anthropic

Amazon steckt weitere 2,75 Milliarden Dollar (2,53 Milliarden Euro) in ein KI-Start-up. Die Gesamtinvestition des weltgrößten Online-Händlers in die Firma Anthropic steigt damit auf 4 Milliarden Dollar, wie Amazon am Mittwoch mitteilte. Anthropic entwickelt Software mit Künstlicher Intelligenz wie den Chatbot Claude.