DFB-Torhymne rührte Peter Schilling zu Tränen!

„Eine kleine Träne kullerte schon. Das ist schon beeindruckend, wenn du Autor dieses Songs bist. Ich habe ihn geschrieben, ich habe ihn produziert, getextet, gesungen, interpretiert, was weiß ich, was alles ... Und 42 Jahre nachdem ich ihn veröffentlicht hatte, läuft dieser Song und die Menschen Generationen danach schreien diesen Song, singen ihn mit. Dieses Gefühl kann ich gar nicht wiedergeben, ich bin schwerstens tief beeindruckt“, gewährte der 68-Jährige einen Einblick in seine Gefühlswelt.