Wer braucht Bier? | Wer braucht Grün?

Wer braucht Grün? Wer braucht die grüne Partei? Eine deutliche Mehrheit der Österreicher wird sagen: niemand. Tatsächlich hat die Noch-Regierungspartei gerade nicht die besten Rahmenbedingungen für die Nationalratswahlen. Das Klimathema, an sich mindestens so wichtig wie vor fünf Jahren, hat gerade keine Konjunktur – da dürfen sich die Grün-Politiker auch bei den Klimaklebern mit ihren unsympathischen Aktionen „bedanken“. Gleichzeitig grasen andere Gruppierungen links der Mitte in ihrem Sympathisantenteich. Die Bierpartei, falls sie antritt – siehe oben – ganz sicher. Zudem die KPÖ, auch die weiter nach links gerückte SPÖ. So werden es die Grünen kaum schaffen, annähernd ihr Bestergebnis von 2019 zu erreichen. Übrigens, ein anderes Grün-Thema: Nicht vergessen, heute ist Gründonnerstag. Da wollten wir als „Frage des Tages“ via krone.at wissen: Essen Sie am Gründonnerstag Spinat? 50 Prozent sagten Ja zu Grün.