Abgepackte Salate im Test: 3 von 8 „ungeeignet“

Auch vier andere Salate mit akzeptablen Testergebnissen

Vier weitere Produkte wurden insgesamt zwar auch als in Ordnung befunden, wiesen aber bei der Verkostung leichte Mängel in puncto Geruch, Geschmack und/oder Textur auf. Zudem wurde bei der mikrobiologischen Untersuchung dieser Salate auch eine Belastung mit Hefen festgestellt. In einem Fall war der Richtwert an Schimmelpilzen überschritten.