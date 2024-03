Nissan will E-Autos um ein Drittel billiger bauen!

Bereits bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2026 sollen weltweit 16 neue elektrifizierte Modelle auf den Markt kommen, darunter auch der in Großbritannien gebaute Nachfolger des Leaf. Bis 2026 soll der E-Auto-Anteil 40 Prozent am Europa-Absatz betragen. Insgesamt will der Hersteller in dem Zeitraum 30 neue Modelle bringen und seinen weltweiten Absatz um eine Million Fahrzeuge steigern.