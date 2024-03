Sicherheitsalarm im Land: 1447 Anzeigen pro Tag

„Big Five“ beschäftigen Ermittler rund um die Uhr

Die großen Brocken in der täglichen Kriminalarbeit stellen nach wie vor die Eigentumskriminalität (162.242 Delikte), Wirtschaftskriminalität (103.330), Gewaltkriminalität (85.374), Internetkriminalität (65.864 Delikte) und das organisierte Verbrechen (40.333) dar. Allein Körperverletzung & Co. machen etwa 16 Prozent aller bearbeiteten Fälle aus. Wobei der Vergleich zu anderen Formen der Kriminalität beachtlich ist, so wurden im abgelaufenen Jahr nämlich „nur“ etwas mehr als 40.000 Körperverletzungen angezeigt, jedoch fast 65.900 Internetdelikte.