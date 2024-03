Rangelei eskalierte: Steirer (29) in Lebensgefahr

Ein tragisches Ende nahm ein Streit vor einem Lokal in St. Georgen am Kreischberg (Bezirk Murau). Laut Polizei geriet ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Murau mit einem Security-Mitarbeiter (25) in Streit. Hintergrund dürfte sein, dass der 29-Jährige mit einer brennenden Zigarette das Lokal betreten wollte.