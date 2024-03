„Große Ohrfeige“ für Österreichs EM-Gegner

Nun wartet Duell mit Chile

Schon am Dienstag beim nächsten Test gegen Chile in Marseille erwarte er Besserung, obwohl es „eine Müdigkeit in der Mannschaft“ gebe. Das Team um Superstar Kylian Mbappe wisse, was zu tun sei, versicherte Deschamps. Es gebe ein „Wollen und ein Können, heute konnten wir nicht“, meinte er.