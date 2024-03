Frankreich gegen Deutschland ab 21 Uhr LIVE

„Ich finde immer, wenn man irgendwo teilnimmt, selbst beim Mensch-ärgere-dich-nicht, dann soll man auch gewinnen wollen. Und wenn man an einem Turnier teilnimmt, wäre es schon ratsam, auch gewinnen zu wollen“, lieferte Nagelsmann eine Kampfansage, die auch für die EM gültig ist. Frankreich um Superstar Kylian Mbappe befindet sich aber in guter Form. 2023 gab es in zehn Spielen acht Siege und nur eine Niederlage. Die aber im September gegen Deutschland.