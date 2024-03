Was für ein Start! „FJ“ radelte zur Bronzenen

Franz-Josef Lässer sorgte zum Auftakt der UCI-Para-Cycling-Bahn-Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro für die erste rot-weiß-rote Medaille und seine zweite WM-Medaille überhaupt – im Vorjahr holte er in Glasgow Silber im Omnium. Der Grazer aus Stattegg sicherte sich Donnerstagabend im Velodrom von Rio Bronze in der 4.000 Meter Einzelverfolgung