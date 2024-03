Highlight Movie Night mit „Chantal im Märchenland“

Sie ist DIE Kultfigur aus den „Fack Ju Göhte“-Filmen: Als intellektueller Underdog mit ganz großem Herzen und noch größerer Make-up-Sammlung prollte sich Chantal aus der 10b mit ihrer liebenswürdig-chaotischen Art zum Publikumsliebling. Jetzt kehrt sie in „Chantal im Märchenland“ zurück auf die große Leinwand – und wir verlosen Tickets für die Cineplexx Highlight Movie Night presented by krone.tv & DOT in den Cineplexx-Kinos in Salzburg, Villach und Innsbruck am 28. März!