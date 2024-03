Laporta überzeugt: Mbappé zerstört Klima bei Real

Dem Klub-Boss der Katalanen zufolge werde Real mit Personalproblemen zu kämpfen haben, sobald der Franzose in die spanische Hauptstadt wechselt. Mit Vinicius Júnior und Rodrygo haben die Madrilenen bereits zwei Star-Stürmer in ihren Reihen, sobald Mbappé kommt, werde folglich einer der beiden Brasilianer Platz machen müssen. „Sie können nicht alle auf derselben Position spielen“, so Laporta.