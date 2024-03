U19-Team startet mit 0:1 in letzte EM-Quali-Phase!

Die U19, die sich im vergangenen Herbst in der ersten Quali-Phase in einer Gruppe mit England, Montenegro und Wales ungeschlagen durchgesetzt hatte, war zum Auftakt der Elite-Quali-Gruppe gegen Slowenien im Pech. Als aktiveres und gefährlicheres Team verzeichnete man zwei Stangenschüsse, zudem scheiterte der gefoulte Rapid-Stürmer Furkan Dursun in der 23. Minute beim Elfmeter am kosovarischen Schlussmann.