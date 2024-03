Razzia! Büros des spanischen Verbandes durchsucht

Die spanische Polizei hat laut Medienberichten Büros des nationalen Fußballverbandes (RFEF) in Madrid und weitere Räumlichkeiten in der Hauptstadt und in anderen Städten durchsucht und dabei insgesamt sieben Personen festgenommen. Es gehe um mutmaßlich unregelmäßige Verträge, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und andere Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde).