Handeln, nicht nur reden!

„Urlaub beginnt nicht, wenn man ankommt, sondern wenn man anreist.“ – Diese Aussage stammt vom mitdiskutierenden Christian Baumgartner, der Landschaftsökologe, Gründer von response & ability und Professor für Nachhaltigen Tourismus an der Fachhochschule in Graubünden ist, und zeigt, wie Mobilität im Wandel betrachtet werden soll. Wir müssen uns alle gemeinsam überlegen, was wir besser machen können. Belohnung steht im Vordergrund, nicht Bestrafung. Unter dem Motto „Freifahrt ins Urlaubsglück“ belohnte etwa die Tourismusregion Seefeld die Anreise mit der Bahn – was so gut angenommen wurde, dass der Budgettopf dafür bereits aufgebraucht ist. Auch die Falkensteiner Hotelgruppe setzt auf Anreiz und hat eine sogenannte Green.Rate eingeführt. Was bedeutet das? Wer klimafreundlich anreist, dem wird ein gratis Shuttle vom und zum nächstgelegenen Bahnhof sowie ein Rabatt auf die Zimmerrate angeboten.