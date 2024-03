Biden will 20 Milliarden Dollar in Intel buttern

US-Präsident Joe Biden will den US-Chiphersteller Intel mit staatlichen Hilfen in Höhe von fast 20 Milliarden Dollar (rund 18 Milliarden Euro) im Wettbewerb mit den chinesischen Produzenten unterstützen. Das Paket setzt sich aus 8,5 Milliarden Dollar an nicht zurückzuzahlenden Subventionen sowie Darlehen im Volumen von 11 Milliarden Dollar zusammen, wie das Weiße Haus am Mittwoch mitteilte.