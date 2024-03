FC Bayern hat „besondere Reise“ im Sommer geplant

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem FC Bayern auf unserer Audi Summer Tour 2024 erstmals in Südkorea zu Gast sein werden. Die Fußballbegeisterung in der gesamten Region ist riesengroß, und wir sind stolz, dass wir in Min-jae Kim einen der internationalen Topstars aus Südkorea in unserer Mannschaft haben“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Michael Diederich: „Es wird eine besondere Reise – für Min-jae wie für unseren ganzen Verein.“