NFL-Quarterback gastiert zum Auftakt beim Meister

Am Samstag (14 Uhr, Donaufeld) steigen die „Drachen“ mit dem Heimspiel gegen die Raiders Tirol in die Saison ein. An der Sideline wird dabei mit Philipp Haun ein Mann als Receiver-Coach stehen, der in der European League of Football (ELF) dann bei der Tiroler Franchise als Spieler agieren wird. „Die ersten beiden Dragons-Spiele gehen sich aus, was mich freut“, dann muss der 29-Jährige sich wieder voll auf sein Engagement in der ELF konzentrieren.