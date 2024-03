Amsterdam will Touristen Benehmen beibringen

„Amsterdam Rules“ erklärt Regeln

Im Laufe des Spiels verdeutlicht „Amsterdam Rules“ den Nutzern durch gezielte Fragen und Antworten, was in der Stadt nicht gestattet ist und wie man sich angemessen verhält. Zum Beispiel werden diejenigen, die planen, in ihrem Auto zu schlafen, über das Verbot sowie die damit verbundenen Bußgelder und hohen Parkkosten informiert.