Mega-Fight! So stählt sich Schober bei „Tuchel-Ex“

Ist größer gleich besser? Beim MMA durchaus! So wartet auf Österreichs Käfigkämpfer Dominic Schober am Samstag ein Fight-Highlight vor 13.000 Fans in Stuttgart. Lesen Sie, warum beim Debüt in der Top-Organisation Oktagon sein „Spiegelbild“ als Gegner wartet – und was ein Ex-Schützling von Bayern-Trainer Thomas Tuchel mit der Vorbereitung zu tun hat ...