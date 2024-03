Interview abgebrochen: Jetzt äußert sich Reporter

Kein böses Blut

Ob es ein klärendes Gespräch gab, verriet der Däne zwar nicht, für ihn sei der Vorfall allerdings nicht weiter schlimm. „Ich habe Jürgen schon viele Male interviewt. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber ich war schon ein paar Mal in Mainz, habe ihn in Dortmund interviewt und viele Male auch in Liverpool. Wir haben also überhaupt kein schlechtes Verhältnis. Ich weiß, dass man nicht einer der besten Trainer der Welt wird, wenn man ein guter Verlierer ist“, versichert Frederiksen, dass es in Zukunft trotz des Zwischenfalls keine Probleme geben werde. „Wenn ich ihn wieder interviewe, werden wir auf professionelle Art und Weise freundlich zueinander sein.“