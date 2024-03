„Dumme Frage!“ Klopp watscht Reporter ab und geht

In einem dramatischen Viertelfinale unterlagen die „Reds“ Manchester United. Beim spektakulären 3:4 nach Verlängerung am Sonntag erzielte Uniteds Amad Diallo in der 121. Minute den entscheidenden Treffer für die Hausherren im Old Trafford. Damit muss Klopp in seiner Abschiedssaison den ersten von vier möglichen Titeln abschreiben.