Bures führt die Wiener SPÖ in Nationalratswahl

Die Wiener SPÖ wird von der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures in die Nationalratswahl geführt. Das gab Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag in einer Pressekonferenz bekannt. Neu in den Nationalrat werden die Chefin der Privatangestellten-Gewerkschaft Barbara Teiber und Bildungsdirektor Heinrich Himmer kommen. Vor fünf Jahren war noch die damalige Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner an der Spitze der Landesliste gestanden.