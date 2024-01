Wie die SPÖ gegen den Rechtsruck ankämpfen will

Der Rechtsruck in Kärnten, Österreich und Europa gehe einher mit dem „zunehmenden Antisemitismus“, so Harry Koller, Landesstellenleiter des Renner-Instituts Kärnten. Dieses will im neuen Jahr mit verschiedenen Mitteln dagegen vorgehen, zum Beispiel mit Aufklärung: „Wir planen auch Exkursionen, etwa nach Auschwitz-Birkenau“, erklärt er bei der Jahresauftakt-Pressekonferenz.