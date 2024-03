99ers angelten sich einen aktuellen Teamspieler

16 Jahre lang hielt Lenz Moosbrugger seine Knochen für Lustenau hin, durchlief dort alle Nachwuchsabteilungen. Bei den Löwen war er zuletzt ein Führungsspieler und als Stürmer sowohl im Powerplay als auch im Penaltykilling im Einsatz. „Die Verantwortlichen in Graz haben sich sehr um mich bemüht und mir in einem Gespräch genau erläutert, was die 99ers für die Zukunft planen und wie die Vorgehensweise aussieht. Das hat mich sehr beeindruckt und ich hatte sofort ein gutes Gefühl“, so Moosbrugger in einer Aussendung des Klubs.