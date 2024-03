„Nur ein Stein auf dem Weg, wo wir hin wollen“

Daher ist es für Leitner auch sonnenklar, „dass der Fokus derselbe sein muss, wie gegen Kapfenberg und BC Vienna.“ Gegen beide haben seine Gunners überzeugt. Warum es plötzlich so gut läuft? „In erster Linie natürlich, weil wir endlich komplett sind. Die vielen Verletzungen haben uns auch deshalb außer Tritt gebracht, weil es keine klare Aufgabenverteilung geben konnte, wir immer wieder improvisieren mussten, auch falsche Entscheidungen am Parkett trafen und so der Negativtrend ins Rollen kommt.“ Jetzt aber greift wieder ein Rad ins andere, will man sich im Derby keinesfalls stoppen lassen.