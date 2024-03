VW legt sich auf Start-Jahr für Billig-E-Auto fest

Wird der Billig-VW ein Renault?

VW-Konzernchef Oliver Blume hatte am Mittwoch gesagt, eine Entscheidung zu einem Einstiegsmodell für rund 20.000 Euro werde noch 2024 fallen. „Wir arbeiten konzeptionell an einer Lösung und schließen Partnerschaften in dem Umfeld nicht aus.“ Als möglicher Partner gilt der französische Autobauer Renault.